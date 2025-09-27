Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Adana'da düzenlenen “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları - Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Türkiye’nin terörle mücadelesine dikkat çekerken, dış politika ve küresel gelişmelere ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, terörün tamamen ortadan kaldırılması için milli birlik ruhunun korunmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. “Terörsüz Türkiye idealinin baltalanmasına izin verilmemelidir,” diyen Yalçın, özellikle dış politika konularında muhalefet partilerini eleştirdi. Bazı siyasi çevrelerden gelen açıklamaların, ülkenin uluslararası duruşunu zayıflatmaya yönelik olduğunu savundu.

“Türk dış politikasında tek bilek, tek yürek olunması gerekirken; muhalif partilerden çıkan çatlak sesler, adeta İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sicilini temize çıkarmaya çalışıyor,” ifadelerini kullandı.

"ABD TARAFINI BELİRLEMELİDİR"

ABD yönetimine de net mesajlar gönderen Yalçın, Washington’un Türkiye ile ilişkilerinde daha tutarlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. “Artık Türkiye’ye NATO ya da AB üzerinden ayar verme dönemi sona ermiştir,” diyen Yalçın, Türkiye’nin uluslararası dengelerde pasif bir oyuncu olmadığını dile getirdi.

“Türkiye bekası için gerekli gördüğü her türlü adımı atmaktan çekinmez. Soğuk Savaş dönemi de, eski zayıf Türkiye de geride kaldı,” şeklinde konuştu.

Yalçın ayrıca, bölgesel istikrarın Türkiye’nin aktif rolü olmadan sağlanamayacağını belirtti. Özellikle küçük devletlerin Orta Doğu’daki politikaları üzerinden uyarılarda bulunarak, “Ayaklarını denk alsınlar,” dedi.

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Yalçın, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu ve İsrail’in saldırgan tutumuna karşı her platformda sesini yükselttiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de Türkiye’nin barıştan yana olduğunu belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen geçmiş bir görüşmeye de atıfta bulunan Yalçın, bu tür diplomatik temasların Türkiye’nin güvenlik çıkarları açısından önem taşıdığını dile getirdi.

“Türkiye'yi görmezden gelenleri biz de görmezden geliriz. Hesaba katmayanları, biz de hesaba katmayacağız,” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.