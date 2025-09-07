Karaman’da birçok mahallede 3 gündür devam eden su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Belediye günlerdir devam eden su kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamada ana boruda motor arızası olduğunu duyurdu. Ancak aradan geçen zamana rağmen sorun giderilmedi. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek tepki gösterdi. Karaman halkı bugün öğle saatlerinde su kesintilerine tepki göstermek için MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi Başkanlık binası önünde toplandı. Yurttaşlar yanlarında getirdikleri boş bidonlarla “Halk burada belediye nerede” , “Başkan istifa” sloganları atarak eylem yaptı. İddiaya göre; vatandaşlarla görüşmesi için MHP’li Belediye Başkanı Savaş Kalaycı telefonla arandı ama gelmeyi kabul etmedi.

MHP’Lİ İSİMLER VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tepkilerin artması üzerine Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ekrem Tokay, vatandaşların yanına gitti. Görüşme sırasında MHP’li Meclis Üyesi Tokay, görüntü alan basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Bu sırada yurttaşlar da MHP’li Meclis Üyesi Tokay’a “Niye çekmesin?” sözleriyle tepki gösterdi. Tokay, bunun üzerine bir vatandaşa, “provokasyon yapmayın” dedi. Vatandaş ise bu sözlere sinirlenerek, “Ne provokasyonu! 3 gündür suyu akmayan benim” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine MHP’li Başkan Yardımcısı Tokay’ı da yanın alarak vatandaşların yanında hızlıca ayrıldı. Bunun üzerine vatandaşların alkışlar eşliğinde yuhalamalarına sinirlenen Güvüyener ve Tokay vatandaşların üzerine yürüdü.

BAŞKAN YARDIMCISININ ŞOFÖRÜNDEN VATANDAŞA YUMRUK

Belediye binası içerisinde de arbedenin devam ettiği ve Beleye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener’in şoförü Nuh Torun’un bir vatandaşa yumruk attığı iddia edildi. Vatandaşın şikayeti üzerine Nuh Torun ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vatandaşların belediye önündeki eylemi sürüyor. SUDA

PETROL HİDROKARBONLARI DA BULUNMUŞTU

Karaman’da 2025 yılının Mart ayında da çok sayıda vatandaş içme sularında petrol koktuğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve yapılan incelemelerde suda “petrol hidrokarbonları” bulunduğunu tespit edilmişti.