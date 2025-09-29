Sosyal medya, MHP’li Feti Yıldız ile AKP’li Orhan Miroğlu arasında Kürtçe dergi sohbetine sahne oldu.

MHP’li Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları Genel Merkezi bünyesinde Alparslan Türkeş’in teşvikiyle “Kon” adıyla Türkçe-Kürtçe bir dergi çıkardıklarını, ilk sayısının Ocak 1979’da yayınlandığını ve derginin kapağında “Doğuya uzanan emperyalist elleri kıracağız” ifadesinin yer aldığını söyledi.

Yıldız, “Türk milliyetçiliği ‘etnik temel’e hiçbir zaman dayanmamıştır. Türkeş, Ziya Gökalp’in şu sözünü çok sık kullanmıştır: ‘Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir; Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir.’

AKP’li Orhan Miroğlu da, Yıldız’ın bu paylaşımını alıntılayarak, 1977 yılında Kürt aydınları tarafından “Roja Welat” adlı Kürtçe-Türkçe bir gazete çıkarıldığını ve Nusaybin’e girerken kendisiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklandıklarını anlattı.

O dönemdeki hukuki belirsizliklere değinen Miroğlu, savcıların Kürtçe bir yayınla ilk defa karşılaştığını ve ne yapacaklarını bilemediklerini anlattı. Sözlerini Selahattin Demirtaş’a değinerek sonlandıran Miroğlu, özgür kalmasının AİHM kararları sonucu değil, “Bizim mahkemelerimizin alacağı kararların sonucu olması gerektiğini” dile getirdi. Miroğlu devlet adamları ve hukukçuların 1977’de Kürtçe bir gazete hakkında karar veremeyen hukukçulara benzememesi gerektiğini belirtti.