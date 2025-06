Elazığ'da yaşanan sosyal ve siyasi tartışmalara ilişkin açıklama yapan MHP’li Semih Işıkver, kent adına konuşanların gerçek niyetlerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. İsminde ‘Elazığ’ geçen haber sitelerindeki yorumların şehri temsil etmediğini iddia eden Işıkver, "Hepimiz için değil normal olarak sadece sizin için kıymeti olan ve anlamsız yere şehri de kutsamaya zorladığınız büyüklerinizin yüzüne bakmaya utanacaksınız. Dilin kemiği yok. Çevirin bakalım çevirebildiğiniz kadar. Milleti kandıran kim varsa. Alayınıza kan kusturacağız" ifadelerini kullandı.

“SON DÖNEMLERDE ELAZIĞ’A BAKINCA NİYETLERİ SORGULUYORUZ”

İsminde ‘Elazığ’ geçen internet haber siteleri ve sosyal medyada yapılan paylaşımların, kentin gerçek temsilcileriyle ilgisinin olmadığını belirten Işıkver, “Son dönemlerde Elazığ’ımıza bakınca internet haber sitelerinden, şehri temsil ettiği halde sadece kendini çok önemli gören şahsiyetlere kadar envai modelde şahıs ve kurumun niyetlerini sorguladığımızın bilinmesini isteriz. İki tarafın da kıymetini birbirinden ayıramadığımız için aynı paylaşımda cevap verdiğimizin de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu da ayrıca ifade etmek isteriz. İsminde ‘Elazığ’ olan çeşitli haber sitelerinde yapılan yorumlara baktığımızda yorum yapanının da paylaşım yapanının da Elazığ ile alakasının olmadığını görünce kendimizi suçlamaktan başka çare bulamıyoruz. Şehirde merkezi idarenin yaptığı işleri üstlenmek bir yana reklamını başkasına kaptırmamak adına sosyal medyadan laf söz sokanı mı dersiniz, başka yanlışlara payanda olarak şehri bozmaya yemin ederek yönettiği yapıyı memleket düşmanlarına teslim edeni mi dersiniz? Her şekilden, her boydan, her renkten nefsine âşık modelleri gün geçmiyor ki dehşetengiz gözlerle izlemek zorunda kalmayalım” ifadeleriyle sert çıktı.

“ALAYINIZA KAN KUSTURACAĞIZ”

Işıkver’in açıklamasının en dikkat çekici bölümü ise şu cümlelerle geldi:

“Aslında ne yaşı 50’yi geçtiği halde şahsiyetini tamamlamamış tiplere ne de isminde ‘Elazığ’ı kullandığı halde şehri sol siyasetin izzetsiz aparatlarına satmaktan gocunmayan modellere cevap verme zaruretimiz yok ama bilin istiyoruz. Alayınız gelin. Sizi öyle bir hale getireceğiz ki. Hepimiz için değil normal olarak sadece sizin için kıymeti olan ve anlamsız yere şehri de kutsamaya zorladığınız büyüklerinizin yüzüne bakmaya utanacaksınız. Dilin kemiği yok. Çevirin bakalım çevirebildiğiniz kadar. Milleti kandıran kim varsa. Alayınıza kan kusturacağız.Vesselam.”