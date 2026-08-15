MHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu divan başkanlığı yaptı. Tek adayla gidilen seçimde Onur Köseli, MHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı seçildi.

FENDOĞLU’NDAN EROL’A ÖVGÜ

Kongrede konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına dikkat çekti.

Fendoğlu, Erol’un Meclis kürsüsünde diğer milletvekillerinin dile getirmediği bir değerlendirmeyi yaptığını belirterek, “Bugün Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a da teşekkür ederim. Çok yürekli bir konuşma yapmıştır. Kimsenin dillendirmediği bir sözü Meclis kürsüsünde söylemiştir” dedi.

'KİMSE BU KÜRSÜDEN SÖYLEMEDİ'

Fendoğlu, Erol’un “Terör olayını Devlet Bahçeli’den başka kimse bitiremez” sözlerini hatırlatarak, “Biz milletvekilleri kendi aramızda konuşuyoruz. Altı yüz milletvekilini kastediyorum. Ama kimse gelip de bu kürsüden söylemedi. ‘Terör olayını Devlet Bahçeli’den başka kimse bitiremez’ dedi. Ona veriyorum” ifadelerini kullandı.

EROL NE DEMİŞTİ?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu’nda “Çerçeve Yasa”ya ilişkin yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etmişti.

Yasaya, devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için “evet” oyu verdiğini belirten Erol, Bahçeli’ye hitaben, “Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi” ifadelerini kullanmıştı.