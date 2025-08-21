İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Selahattin Yılmaz’ın da olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
SelahattinYılmaz, “suç örgütü kurma” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ise, organize suç dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’a “suikast hazırlığı” iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı.
Kayrıcı, paylaşımına “Dost meclisi” notunu düştü.