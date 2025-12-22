MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Anayasa’mızın ilk 4 maddesini, 42. ve 66. maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenir ama itibar görmez çünkü burada yapılan şey Devlet'i yeniden yapılandırma değil terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır" dedi.

Yıldız, "Hazırlamış olduğumuz rapor, Türk Devleti’nin kırmızı çizgilerinin, kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemezdi. Anayasa’mızın ilk 4 maddesini, 42. ve 66. maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Bunlar Devlet'in temel direkleridir. Bunlar tartışılmaz" ifadesini kullandı.

Yıldız şunları kaydetti:

Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenir ama itibar görmez çünkü burada yapılan şey Devlet'i yeniden yapılandırma değil terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır"