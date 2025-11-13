MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabında ünlü bir hukukçunun sözlerine yer vererek gündemdeki adalet tartışmalarına dolaylı bir mesaj verdi.

Yıldız'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

-Ünlü hukukçu Plerre Calamanderi der ki;

'Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlâl etmediği sürece hukuk teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar.

-Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

-Kişinin insanlığa yapacağı en büyük hizmet, kendini adalete adamaktır.