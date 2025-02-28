MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla yeni bir paylaşım yaptı.
Yönter, paylaşımında şunları yazdı:
"Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır… Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun."
AMELİYAT OLMUŞTU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmiş ve kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.
Davamız hayata uymak değil, hayatımızı önce Hakk’a, sonra halka uydurmaktır…Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği varlığımızın ve hayata bakışımızın müessir mihrabıdır….Cumamız ve yarın müşerref olacağımız Ramazan ayımız mübarek olsun… pic.twitter.com/37tQNmGrbr— Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) February 28, 2025