Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

-Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım hasta gönüllerin şifayla dertlilerin devayla borçluların edayla kavuşmasıdır.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA ADIMI

-Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline zora dayalı şekilde devam etmiştir.

-Batı Şeria'da arazi teşkiline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun ihlali kadar, süregelen soykırımın farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir.

"PÜSKEVİT" SÖZLERİNİ TEKRARLADI

-Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya diyor ya, bir kuşa yeten iki kuşa da yeter. Biz sadece şükredelim.

-Kanaatkar olalım, paylaşmasını bilelim. Yine diyor ki, içimizden biri köprü olmaya razı olmazsa kıyamete kadar bu suyun kıyılarını bekleriz. Biz gelin tertemiz gönüller arasında köprü kuralım. Biz gelin fakir fukaranın konuşan dili, bakan gözü, duyan kulağı, dokunan eli olalım.

-Hatırlayınız yıllar önce bir konuşmamda anasının babasının gözlerine bakan yurdumun masum çocuklarının sözcüsü olmak istemiştim.

-Onların mahrumiyetini ta yüreğinde hissedip imrelen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Ve memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle hani benim pisküvitim, çikolatam demiştim. Şairin ifadesiyle çaresiz ve yalnızların gel diyecek kimsesi olmayı hedeflemiştim.

-O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller haftalar boyu müstehzi ifadelerle püskevit kelimesini dillerine dolamışlardı.

-Ve ne üzülür ki, üzücüdür ki arkadaşlarımız da bu seslenişin hak ettiği derinliği fark edememişlerdi. Varsın olsun. Hata da insanlar içindir.

CHP'YE TEPKİ

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında CHP'nin gösterdiği tepkiyi de eleştiren Bahçeli, Meclis'i karıştırmakla suçladığı ana muhalefeti "siyasi eşkıyalık" yapmakla itham etti.

Bahçeli, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil. Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclisi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası var? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu öfkeniz buna mı? Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.