İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu “Terörsüz Türkiye” sürecinde yaşananların “ihanet” olduğunu belirterek “Dağdan inenler trafikte sürücü, evlerimizde komşu olacak. Bunlara ‘Suça sürüklemiş masum teröristler’ mi diyeceğiz?” diye sordu.

Dervişoğlu CHP’li belediye başkanları için de “Bu ülkede tutuksuz yargılanması gerekenler, Öcalan denen insan müsveddesinden daha kötü muamele görüyor’’ dedi. Dervişoğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de seslendi ve “Çok seviyorsan eline bir rozet al, İmralı’ya git, Abdullah Öcalan’ın yakasına tak, sonra eş başkan olarak yanına al. 57 senelik çınar Milliyet Hareket Partisi’nin adını da Halkların Hareket Partisi yaparsın olur biter. Sonunda bu millet hem senden kurtulur hem de Öcalan belasından” dedi. Dervişoğlu partisinin TBMM grubunda şunları söyledi:

ÖCALAN İKTİDAR ORTAĞI: Sözde Terörsüz Türkiye martavalı işliyor. Korsan komisyonunun raporu da şantaj siyasetine boyun eğmenin rezil bir aşamasıdır. Ama avuçlarını yalayacaklar. Mangal şov bitti, PKK silah falan bırakmadı. Bomba yapma, dağda yaşama, silah kullanma eğitimi almış bu teröristleri trafikte sürücü, evlerimizde komşu, belediyede memur yapacak, sonra da izleyip raporlayacakmış.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Şimdi de yine raftan inen yeni bir çözüm süreci var önümüzde. Yani bir anayasa değişikliği. Erdoğan çözüm süreci üzerinden bir anayasa değişikliğine hazırlanıyor. Bu sayede yeniden aday olabilecek ve iktidarı istediği birisine devretmenin de çerçevesini oluşturacak.