Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar kadar katılmayanlar da dikkat çekti.

MHP'li hiçbir ismin katılmadığı resepsiyon ardından Cumhur İttifakı'nda Kıbrıs seçimi sonrası başlayan krizin büyüdüğü iddiaları dile getirildi.

Siyaset kulislerinde konuşulan gerginlik iddialarıyla ilgili olarak AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Yaşanan MHP boykotunun iki parti arasındaki gerilimi azaltmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin sessiz külliye boykotu, cumhur ittifakı fay hattındaki birikmiş enerjiyi kademeli boşaltarak büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir.

Belki küçük bir molaya, biraz duraksayıp nefes almaya, yakın geçmişi muhasebeleştirip güven tazelemeye ihtiyaç var.

Zira, Devlet Bey’in de MHP yönetiminin de keyfini kaçıran Kıbrıs’tan çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar olaylar dizisi hayli kabarık.

Devlet nizamına uymayan bir paralel yapının oluştuğunu ve siyasetin rotasını belirlediğini düşünüyorlar.

Naçizane, kişisel olarak katıldığım/katılmadığım tarafları var ama siyaset kurumunun kendi gündemine hükmedemediğini düşünenlerdenim.

Misal.

Türkiye her sabah bir operasyonla uyanırken, hükümet, yüzyılın konut projesi gibi önceliklerini pozitif gündemde tutamıyor.

Oysa, iktidar, oluşturulan gündemin rüzgârına kapılmak yerine, kendi oluşturduğu gündemin rüzgarıyla sağı solu sarsmalıydı.

Özetle.

Siyaset kurumu, iç ihtilafları giderip dizginleri eline almalıdır."