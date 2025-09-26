BASIN ÇAĞRISI YAPILDI,SORUYA ENGEL KONDU

MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıya, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in yanı sıra çok sayıda yerel ve ulusal basın mensubu davet edildi. “Terörsüz Türkiye” vizyonu üzerine açıklamaların yapıldığı programda, katılımcı gazetecilerin soru sorması beklenirken, SÖZCÜ Muhabiri Evren Demirdaş, MHP’li yöneticiler tarafından özel olarak uyarıldı. Toplantının başlamasından kısa bir süre sonra Demirdaş’a, “soru sormaması” gerektiği yönünde uyarı yapıldı. Gazeteciliğin temel hakkı olan soru sorma özgürlüğünün engellenmesine tepki gösteren Demirdaş, yaşanan durumu protesto ederek toplantı salonunu terk etti.

SADECE SÖZCÜ MUHABİRİ HEDEF ALINDI

Toplantıya katılan diğer basın mensuplarına herhangi bir kısıtlama getirilmezken, yalnızca SÖZCÜ muhabirine yönelik bu tutum, “kişisel hedef alma” ve “kurumsal sansür” olarak yorumlandı. Toplantıda yaşananlar, sadece gazetecilik faaliyetlerinin değil, kamuoyunun haber alma hakkının da engellenmesi anlamına geldi.

“SORU HAKKININ ENGELLENMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Olayın ardından açıklama yapan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, basın özgürlüğünün açıkça ihlal edildiğini belirtti. Gürtürk, şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecinin görevi sadece dinlemek değil, kamuoyunu bilgilendirmek adına soru sormaktır. Basın mensubunun toplantıya davet edilip soru hakkının engellenmesi kabul edilemez. Bu olay, demokrasinin ve özgür basının ruhuna aykırıdır. SÖZCÜ Muhabiri Evren Demirdaş’a yapılan bu sansürü kınıyoruz. Gazetecilerin özgürce çalışabileceği bir ortamın sağlanması, her kesimin sorumluluğudur.”