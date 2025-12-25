Bir yıllık tutukluluğun ardından geçen ay tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, SÖZCÜ TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. Davasının kayyum davalarına emsal olacağını ifade eden Özer, “AKP’liler de göreve dönmemi istiyor” dedi.

KAYYUM GARABETİ

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özer, yeni “çözüm süreci”yle birlikte kayyumların da rafa kalkması gerektiğini söyledi. Özer şöyle devam etti: “Kayyum 21. yüzyılda, insanlığın uzayda adeta taht kurduğu bir dönemde, açık bir demokrasi ayıbıdır. Bu sadece seçilmiş olanın değil, seçenin de hakkının gasp edilmesidir. Kayyum bir garabettir.”

Çözüm süreciyle ilgili olarak Cumhur İttifakı’nın yaklaşımlarını değerlendiren Özer şunları söyledi:

“MHP ve Bahçeli daha samimi adımlar atıyor ama AK Parti işi ağırdan alıyor. Neden olarak da seçme ve seçilme hesabı, oy hesabı yaptığı gibi bir izlenim doğuyor. Niyet önemli. Tarafların niyetinin gerçekten bu işi çözmek olmalı. Başka bir ajandalarının olmaması gerekir.”

‘Bölünme emperyal güçlere yem olmaktır’

Özer, Kürtlerin ayrılmaktan yana olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Kürtlerin kahir ekseriyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu birer yurttaşı olarak devam etmek ister. Asla ayrılmaktan yana değiller. Bir ayrılık oldu diyelim. Küçük bir Kürdistan Kürt’ün işine yaramaz. Küçük bir Türkistan Türk’ün de işine yaramaz. Olsa olsa Ortadoğu’da kurtlar sofrasına yem olurlar. Böyle bir emperyal dünya ve kurtlar sofrası. Kürtle Türk’ün bir tarihsel beraberliği var. Sosyolojik gerçeklik var. Göçler var. Bugün en büyük Kürt kenti Diyarbakır değil, İstanbul’dur.”