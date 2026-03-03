MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya'nın Ereğli ilçesinin il statüsüne yükseltilmesi ve bazı mahallelerin ilçe yapılması için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Teklif, Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerini de kapsıyor.

MHP’li Koçak, sosyal medya paylaşımında teklifi “Konya’nın en önde gelen ilçelerinden Ereğli’nin il olması ve mahallelerin ilçe statüsüne çıkarılması” olarak duyurdu.

Konya’nın güneydoğusundaki Ereğli’nin nüfusunun yaklaşık 158 bin olduğu, şehir merkezine uzaklığının ise 150 kilometre olduğu kaydedildi.

Koçak'ın X paylaşımı şöyle:

"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören 'Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"