MHP Konya milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini kapsayacak şekilde “Ereğli” adıyla yeni bir il kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu. Teklifte, yaklaşık 220 bin nüfusa sahip bölgenin idari yapısının yeniden düzenlenmesinin kamu hizmetlerinde etkinliği artıracağı vurgulandı.

MECLİS'E SUNULDU

TBMM’ye sunulan düzenlemeye göre halen Konya’ya bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri yeni kurulacak Ereğli ili çatısı altında birleşecek. Ayrıca Ereğli’ye bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin de yeni il bünyesinde ayrı birer ilçe olarak yapılandırılabileceği ifade edildi.

YENİ İL ÖNERİSİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine atıf yapılan teklifte, söz konusu üç ilçe ile birlikte bölgenin toplam nüfusunun yaklaşık 220 bin olduğu belirtildi. Bu büyüklüğün yeni bir il yapılanması için yeterli olduğu savunuldu.

"BİRÇOK İLDEN DAHA İLERİ”

Teklifte, Konya’nın mevcut idari yapısına dikkat çekilerek Türkiye’nin en küçük ilçesi Yalıhüyük ile yüzölçümü bakımından en geniş ilçesi Cihanbeyli’nin aynı il sınırları içinde bulunduğu hatırlatıldı. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulabilmesi için yeni bir düzenlemenin gerekli olduğu ifade edildi.

Ereğli’nin Konya şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve ilin en büyük dördüncü ilçesi olduğu belirtilirken; nüfus, sanayi, sosyo-ekonomik gelişmişlik, eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısı bakımından birçok ilden daha ileri seviyede olduğu savunuldu.

Koçak'ın X paylaşımı şöyle:

"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören 'Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"