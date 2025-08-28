İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasının kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'a suikast yapılacağı iddiasıyla tutuklanan MHP'li Selahattin Yılmaz hakkında eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi.



'BİR VESİLE İLE HABERLERİ OLMUŞTU'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'dava arkadaşım' diyerek sahip çıktığı Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Selahattin Yılmaz’ın, itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanma haberi, MHP yönetimi açısından sürpriz değildi.



Zira, önceden bir vesile haberleri olmuştu.



Yargının önünü kapatmak yerine ‘Yılmaz’ın suçsuzluğunun yargı yoluyla ispatını’ tercih ettiler. Erdemli bir davranıştır. Bir bakıma ortak rızayla operasyon derinleşti, sonrasında MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan da gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.





CHP'DEN TEPKİ



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu duruma “Açıkça söylüyor işte, hiç sıkılmadan çekinmeden… ‘bağımsız yargımız’ Selahattin Yılmaz ve İsmet Sayhan’ın tutuklanacağını MHP’ye önceden iletmiş, onayını aldıktan sonra harekete geçmiş” dedi.





