Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kanadından gelen açıklamalarla gündeme taşınan "yeni infaz yasası" beklentisine, hükümet kanadından net bir yanıt geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın gündeminde herhangi bir af veya infaz iyileştirmesi çalışması bulunmadığını ifade etti.

Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı Paketi'nin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor," ifadelerini kullandı.

Tunç, yeni infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını açıkladı. 12. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, bu yargı paketinin infaz düzenlemesi değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik düzenlemeler içerdiğini dile getirdi.

COVID DÜZENLEMESİ

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki kamuoyunda Covid düzenlemesi olarak bilinen infaz indiriminden 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirip “Covid düzenlemesinden yararlananlar açık cezaevinde bulunanlar. Açık cezaevindeki hükümlüler 3 ayda bir izne çıkabilir. Açık cezaevinden tahliye oldu suç işledi ibaresi doğru değil.” dedi.