Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde kadın doğum randevularında kadınların evli/bekar ayrımıyla karşılaşmasına tepkiler sürerken, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrımın oda ve tepkiler sonrasında kaldırıldığı açıklandı.
Odanın konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:
-Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile Ankara Tabip Odası olarak yaptığımız görüşmeler sonuç vermiştir.
-Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde 'evli/evli olmayan' ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir.
-Sağlık hizmeti sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecektir.