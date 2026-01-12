Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adı kullanılarak gönderildiği öne sürülen ve para cezası tehdidi içeren mesajlar, Ocak 2026 itibarıyla sosyal medya platformlarında yeniden paylaşılmaya başlandı. Daha önce Kasım 2025’te benzer içeriklerin yayılması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, güncel paylaşımlarla birlikte yeniden hatırlatıldı.

Sosyal medyada dolaşıma giren ekran görüntülerinde, gidilmeyen MHRS randevuları nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ödeme yapılmaması halinde yeni randevu alınamayacağı yönünde ifadeler yer alıyor. Mesajlarda ceza tutarı, gecikme faizi, ödeme tarihi ve randevu bilgileri gibi ayrıntıların bulunması, içeriklerin resmî olduğu izlenimini güçlendiriyor.

Söz konusu içeriklerin, daha önce de benzer şekilde gündeme geldiği ve dolandırıcılık iddialarıyla ilişkilendirildiği biliniyor.

-Bakanlığın Kasım 2025 Tarihli Açıklaması Referans Gösteriliyor

Bu tür mesajlar ilk kez Kasım 2025’te kamuoyunun gündemine gelmiş, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Bakanlık açıklamasında MHRS işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulanmıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr

adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyrulur."

Açıklamada, MHRS adı kullanılarak yurttaşlardan ücret talep eden internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtilmişti.

2026 YILI İÇİN RESMİ BİR DUYURU BULUNMUYOR

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen paylaşımlara karşın, Sağlık Bakanlığı’nın Ocak 2026 itibarıyla bu içeriklere ilişkin ayrıca yapılmış güncel bir açıklaması bulunmuyor. Ancak Kasım 2025’te yapılan resmî açıklamanın, benzer içeriklere karşı bugün de geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor.

RESMİ KANALLAR DIŞINDAKİ TALEPLERE İTİBAR EDİLMEMELİ!

Yetkililer, vatandaşların MHRS işlemlerini yalnızca resmî internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

SMS veya sosyal medya üzerinden iletilen, ödeme ya da ceza talebi içeren mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, resmî kaynaklar dışında yapılan yönlendirmelere itibar edilmemesi çağrısı yapılıyor.