Trump’ın önerisiyle ABD Senatosu tarafından Ankara’ya büyükelçi olarak atanan Thomas Joseph Barrack Jr., göreve başlamaya hazırlanıyor. ABD’nin en zenginlerinden biri olan Barrack, Los Angeles’ta, Michael Jackson’un efsanevi Neverland Çiftliği’nde sürdürdüğü ultra lüks hayatını bırakıp Ankara’daki büyükelçilik konutuna yerleşecek.

ABD’NİN 375. ZENGİNİ

78 yaşındaki Lübnan kökenli milyarder, 2 bin 700 dönümlük Neverland’ı 22 milyon dolara Jackson’dan satın almıştı. Gayrimenkul yatırımlarıyla servetini katlayan Barrack, ABD’nin en zengin 375. kişisi. Dünya listesinde ise 833. sırada. Şimdi ise Ankara’nın bürokrasi merkezi Çukurambar’da diplomatik bir hayata adım atıyor.

MİRAMAX’I 4 KATINA SATTI

Barrack’ın yönettiği şirketin toplam varlık değeri 25 milyar doları buluyor. Kişisel serveti ise 1.1 milyar dolar. Fairmont, One&Only ve Atlantis oteller zincirlerinin yanı sıra İtalya’nın Sardunya Adası’nda tatil köyleri bulunuyor. Ünlü film şirketi Miramax’ı 660 milyon dolara satın alan Barrack daha sonra, 2016’da şirketi 4 katı fiyatına Katarlı BeIN Medya Grubu’na sattı.

PRENSİN SQUASH ARKADAŞI

Güney Kaliforniya Üniversitesi ile San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Barrack’ın 1969’da ilk işi, ABD Başkanı Nixon’un o dönem hukuk danışmanı olan Herbert Kalmbach’ın bürosuydu. Suudi Arabistan’da hukukçu olarak görevlendirilen Barrack, 1972’de o dönem Suudi prensinin squash arkadaşıydı.

REAGAN’LA DA ÇALIŞTI

1982’de Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy tarafından da “Légion d’honneur” nişanına layık görüldü. Daha önce Teksaslı milyarder Robert Bass adına çalışan Thomas Barrack, 1985’te Trump’a New York Alexander’s mağazalarının 5’te 1 hissesini sattığında ilk kez onunla iş yaptı.

TRUMP’A İKİ SATIŞ YAPTI

Trump’a 1988’de Plaza Oteli’ni 440 milyon dolara satarken yakın dost oldu. 2014’te evlendiği Rachelle Roxborough’dan boşanan Barrack’ın 6 çocuğu var. Barrack, Trump’ın tüm seçim kampanyalarında yanında yer aldı. Türkiye’ye gelmeden önce Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yemin edecek ve ardından Erdoğan’a güven mektubunu sunacak.