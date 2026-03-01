Pop yıldızı Jackson'ın henüz yedi yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini öne süren 35 yaşındaki Aldo Cascio, vizyona girecek filmi sert bir dille eleştirerek, yapımın gerçekleri yansıtmadığını savundu.

"KARDEŞLERİME DE SALDIRDI" İDDİASI

Cascio’nun iddialarına göre, istismar süreci Jackson’ın New Yorklu bir otel müdürü olan babası Dominic Cascio ile arkadaşlık kurmasının ardından başladı. Sanatçının aile evine yaptığı ziyaretler sırasında tacizlerin başladığını belirten Aldo Cascio, ilk saldırının yatakta oyun oynarken gerçekleştiğini dehşet verici detaylarla anlattı.

The Sun'da yer alan habere göre, Cascio, sadece kendisinin değil, dört kardeşinin de benzer şekilde istismara uğradığını ancak Jackson’ın üzerlerinde kurduğu nüfuz nedeniyle bu durumu yıllarca gizli tuttuklarını iddia etti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Cascio ailesi, aralarında ünlü yıldız Elizabeth Taylor’ın evi de dahil olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştiği öne sürülen saldırılar nedeniyle Michael Jackson’ın mirasçılarına karşı yeni bir tazminat davası açtı.

Cuma günü yapılan başvuruda, ailenin beş yıl önce Jackson’ın 2 milyar sterlinlik mirasını yönetenlerle yaptığı gizli anlaşmanın iptal edilmesi talep edildi. Mağdur taraf, iddiaların bir hakim huzurunda kamuoyuna açık şekilde karara bağlanmasını istiyor.

HAYIRSEVER İMAJI BİR MASKE

Jackson'ın yeğeni Jaafar'ın başrolü üstlendiği yeni film projesine tepki gösteren Cascio, pop ikonunun "hayırsever" imajının bir maske olduğunu savundu. Cascio, "Muhtemelen onun çocuk hastanelerine giden iyiliksever yönünü vurgulayacaklar. Oysa o, tüm bunları asıl niyetlerini gizlemek için bir paravan olarak kullandı. O bir canavardı," ifadelerini kullandı.