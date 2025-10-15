Aralık 2013'te bir kayak kazasında travmatik beyin hasarı geçiren efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher



İsviçre’nin Gland kasabasındaki Michael Schumacher konutunda, Avustralyalı bir F1 pilotunun Schumacher’in hemşirelerinden birine tecavüz ettiği iddia edildi. Suçlamalar, 2019 yılına ait bir olayla bağlantılı olarak, bu hafta yapılacak dava öncesi yeniden medyaya yansıdı.

HEMŞİREYE CİNSEL SALDIRI

Savcılığa göre, adı açıklanmayan yarışçı, Schumacher ailesinin malikanesinde kaldığı gecede, kokteyl sonrası aşırı alkol tüketiminden etkilenmiş hemşire ile üst kat odasında cinsel saldırıda bulundu.



The Sun'da yer alan detaylara göre; Hemşirenin baygın durumda olduğu sırada bu eylemlerin gerçekleştiği iddia ediliyor. Eylemi gerçekleştirdiği söylenen pilotun Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ile yakın arkadaş olan bir Avustralyalı olduğu belirtildi.

OLAY 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Sanık, mahkeme tutanaklarında daha önce hemşireyle bir kez öpüştüklerini ve eylemlerin rızaya dayalı olduğunu ileri sürüyor. Hemşire ise bu iddiayı reddediyor.

Olayın tarihi 23 Kasım 2019 olarak gösteriliyor. Şikayet 2022 yılında yapıldı. Schumacher ailesi olayla doğrudan bağlantılı olmadığını açıkladı.