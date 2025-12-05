Michelin Rehberi'nin 2026 yılı seçimiyle birlikte Türkiye'de iki Michelin yıldızına sahip restoran sayısı 2'ye, tek yıldızlı restoran sayısı 15'e, Bib Gourmand listesine giren mekan sayısı 39'a ve sürdürülebilir odaklı yeşil yıldızlı restoran sayısı 13'e yükseldi. Bu yıl tavsiye edilen 38 yeni birleştirmeyle rehberde yer alan toplam restoran sayısı 115'e ulaştı. Türkiye'de dek Michelin Rehberi'nde yer alan restoranların toplamı ise 171'e çıktı.

Bu yıl seçiminde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Kapadokya'dan ilk kez listeye giren restoranların da dahil olduğu 54 yeni mekanın değerlendirmeye hazırlanmaya başlaması oldu. Müfettişler, Kapadokya'nın geleneksel kültürü, misafirperverliği ve bölgeye özgü malzemelerin öne çıkan yaklaşımlarından etkilendiklerini belirtti.

TÜRKİYE GASTRONOMİSİ GÜÇLENİYOR

Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen tanıtım törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Etkinliğe video bağlantısıyla bağlanılması Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Türkiye gastronomisinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Poullennec, "Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronominin erişebildiği olgunluğa erişebilmesi için seriyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve ilk kez rehbere dahil edilen Kapadokya'da müfettişlerimiz; gelenekten beslenen, yaratıcılığa teşvikle desteklenen ve sürdürülebilir tarımı mutfaklarının yürütülen alan şefleriyle." dedi.

Michelin müfettişlerinin Kapadokya'dan 18 yeni çalıştığını listeye genişleten Poullennec, bölgede sunulan sakin atmosfer, sürekli tarifeler ve teruara sağlık saygının seçimde etkili olduğunu söyledi.

2 MICHELİN YILDIZI İZMİR'E GİTTİ

Geçtiğimiz yıl bir yıldız alan Ozan Kumbasar'ın Vino Locale ödüllü, bu yıl iki yıldıza yükselerek Türkiye'de bu seviyeye ulaşan ikinci restoran oldu. İstanbul'daki Türk Fatih Tutak ise iki yıldızını koruyarak kaydını sürdürdü.

Bu yılın ilk kez Michelin yıldızı alan şu şekilde sıralandı:

Revithia (Nevşehir)

Araf İstanbul (İstanbul)

Mezra Yalıkavak (Muğla)

Bu eklemelerle birlikte Türkiye'deki tek Michelin yıldızlı restoranların sayısı 15'e yükseldi.

BİB GOURMAND LİSTESİNE 16 YENİ RESTORAN GİRDİ

Uygun seçenekler, kaliteli yemek sunan özelliklerle verilen Bib Gourmand derecesi, bu yıl 6 yeni eklemeyle toplamda 39 restorana ulaştı.

Listeye giren yeni mekanlar arasında İzmir'den Kemal'in Yeri Mülkiyeliler Birliği ve Partal Kardeşler Balık Restoran, Muğla'dan Bağarası, Mandalya ve Mezegi, Nevşehir'den Babayan Evi, Aravan Evi, Happena ve Eski Rum Evi ile İstanbul'dan Casius Antioch Kitchen, Yanyalı Fehmi Lokantası, Mahir Lokantası, Mutfakkoz, Parvus Kalamış ve Ahmet Ustam Ocakbaşı yer aldı. Niğde'den Tabal Gastronomi Evi de Bib Gourmand seçildi.

4 RESTORAN YEŞİL YILDIZ

Sürdürülebilirlik alanı çabalarıyla öne çıkan işletmelere Michelin Yeşil Yıldız derecesi verildi ve bu yıl dört restorana verildi:

Turk Fatih Tutak (İstanbul)

Orfoz (Muğla)

Teruar Urla (İzmir)

Babayan Evi (Nevşehir)

Özel ödüller sahiplerini buldu

2026 Michelin özel ödülleri açıklandı:

Genç Şef Ödülü: Duru Akgül (Yakamengen III, Muğla)

Sommelier Ödülü: Ersin Topkara (Neolokal, İstanbul)

Servis Ödülü: Ezgi Serdaroğlu (Teruar Urla, İzmir)

2026 Michelin Tavsiye listesi çok sayıda yeni mekana eklendi

Bu yılki tavsiye listesinde Muğla, Nevşehir, İzmir ve İstanbul'dan çok sayıda restoran yer aldı. Listede Ada Restoran, Hodan Yalıkavak, Seki Restoran, Seyhan Et, Esca, Basta Neo Bistro, Terraza Italia ve Lokanta Limu gibi farklı şehirlerden öne çıkan mekanlar yer aldı.