İngiltere’de iki Michelin yıldızına sahip bir restoran, Gıda Standartları Ajansı (FSA) müfettişlerinin ziyareti sonrası beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Üst düzey gastronomi deneyimiyle tanınan restoran, yapılan denetim sonucunda hijyen konusunda beş üzerinden yalnızca bir yıldız alabildi.

DENETİM RAPORU AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2025 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen denetimin raporu yeni yayımlandı. Raporda, “Gıda işleme hijyeninin genel olarak tatmin edici olduğu ancak kişi başı 468 sterlinlik yemek deneyiminin yerleşim havalandırma, el yıkama olanakları ve haşere kontrolü açısından yetersiz kaldığı” ifadelerine yer verildi.

Denetimin ardından hazırlanan bu olumsuz raporun basına sızmasıyla birlikte restoran, kamuoyunda yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Galler’de bulunan Ynyshir, 30 çeşitlik tadım menüsü sunuyor ve uzun süre boyunca bölgenin iki Michelin yıldızına sahip tek restoranı olma unvanını taşıyordu. Michelin Rehberi tarafından “gerçekten eşsiz” olarak tanımlanan beş saatlik bu gastronomi deneyiminin fiyatı ise 468 sterlinden (yaklaşık 27 bin lira) başlıyor.

Ancak restoran, bu kez ödülleriyle değil, aldığı düşük hijyen puanıyla gündeme geldi.

BAŞ AŞÇIDAN SERT TEPKİ

Restoranın baş aşçısı Gareth Ward, denetim sonuçlarına sert tepki gösterdi. Ward, düşük puanın önemli bir kısmının müfettişlerin lüks restoran mutfağında kullanılan çiğ ve özel ürünleri yeterince anlayamamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Ward, “Dünyanın dört bir yanından en iyi malzemeleri satın alıyoruz ve bunların çoğunu çiğ olarak servis ediyorum. Japonya'dan suşi kalitesinde balık alıyorum ve onlar da ‘Suyun kalitesini bilmiyoruz, o halde suşi kalitesinde olduğunu nereden bileceğiz?’ diye soruyorlar.” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Hijyen standartları ile yüksek gastronomi anlayışı arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıyan olay, hem restoran dünyasında hem de kamuoyunda tartışma yarattı. Denetim raporunda özellikle yetersiz haşere kontrolüne dikkat çekilirken, restoran yönetiminin bu bulgulara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.