ABD'nin Michigan eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası, ülkenin en büyük otoyollarından birinde 30'dan fazla tırın da dahil olduğu 100 araçlık devasa bir zincirleme kazaya yol açtı.

Uoğun kar yağışı ve hızı saatte 60 kilometreyi aşan rüzgarlar görüş mesafesini tamamen yok edince, bu yılın en büyük trafik kazalarından biri meydana geldi.

Grand Rapids şehrinin güneyinde Pazartesi sabahı meydana gelen bu olayda, Fox Weather tarafından paylaşılan İHA görüntüleri karla kaplı yolda savrulan ve yoldan çıkan onlarca aracın yarattığı kaosu gözler önüne serdi.

Bölgeye 30 santimetreden fazla kar düşerken yetkililer otoyolu her iki yönde de ulaşıma kapatmak zorunda kaldı.

Michigan Eyalet Polisi olayda can kaybı yaşanmadığını ancak çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Kar yağışı kaza yerinde etkisini sürdürürken mahsur kalan yolcular otobüslerle bölgedeki bir liseye tahliye edildi.