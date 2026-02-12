Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Saray'da resmi törenle karşıladı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi ve çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Program, ortak basın toplantısıyla sona erdi.

Basın toplantısı sırasında Miçotakis’in burnunu sildikten sonra mendili koyacak yer bulamayarak önündeki dosyanın içine sıkıştırdığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, Yunan kullanıcılar Başbakan Miçotakis'i topa tuttu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

- Bu adamın ciddi bir problemi olmalı.

- Gerçekten bu adamın sorunu ne?

- Ne yazık, arkadaşlar, ne yazık! Engelli insanlara şefkat göstermemiz gerektiğini söyledik ama onları başbakan yapmamız gerektiğini değil!

- Size bir kişinin alçak ve sorunlu bir kişi olduğunu söylediğimizde, ona %41 verdiniz... Burnunu silmeyi bilmiyor ve beceremiyor Ülkeyi yönetmesi için ona güvendiniz, dünyayı güldürdüğü için de iyi biri, gerçekten iyi...

- Eğer o aptalı kendi haline bırakırlarsa, akılalmaz şeyler yapar.

- Yine de mendilleri toparlamayı başardı. Takdire şayan.

- Adam için kahkaha, ülke için gözyaşı.

- Doğuştan aptal!

- Heykeller utanıyor, ruhlar utanıyor, ölüler ve yaşayanlar utanıyor; 5 bin yıllık Helenizm, Yunanistan'ı kasıp kavuran bu iğrençlikten dolayı utanç verici.