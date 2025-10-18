Microsoft Research’ün “AI Etkileşim ve Öğrenme” grubunda kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Kiran Tomlinson, araştırmanın bulgularını şöyle özetledi:

“Yapay zekâ birçok meslekte, özellikle araştırma, yazma ve iletişim gerektiren görevlerde büyük destek sağlıyor. Ancak hiçbir mesleği tamamen devralabilecek düzeyde değil.”

AI GÖREVLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Tomlinson, Sky News’a yaptığı açıklamada, çalışmanın amacının “AI sohbet robotlarının hangi iş alanlarında verimli biçimde kullanılabileceğini, insanın yerini almadan nasıl katkı sağlayabileceğini” göstermek olduğunu belirtti.

Microsoft’un araştırmasına göre, yapay zekâ ile görevleri en çok benzerlik gösteren mesleklerin başında tercümanlık ve çevirmenlik geliyor. Bu alandaki görevlerin yüzde 98’inin AI tarafından desteklenebileceği ifade edildi.

TEHLİKEDE OLAN MESLEKLER

Microsoft’un listesinde yer alan ilk 20 meslek ve yapay zekâ ile örtüşme oranları şöyle:

Tercümanlar ve çevirmenler: %98

Tarihçiler: %91

Matematikçiler: %91

Düzeltmenler (editör): %91

Otomatik makine kodlayıcıları: %90

Yazarlar ve romancılar: %85

İstatistik asistanları: %85

Satış temsilcileri: %84

Teknik yazarlar: %83

Gazeteciler: %81

Yolcu görevlileri: %80

Telefon operatörleri: %80

Editörler: %78

Çiftlik ve ev yönetimi eğitmenleri: %77

Siyaset bilimciler: %77

Veri bilimcileri: %77

Coğrafyacılar: %77

Spikerler ve radyo DJ’leri: %74

Aracı kurum memurları: %74

Web geliştiricileri: %73

İNSANLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Uzmanlar, bu sonuçların AI’nin insan emeğini ortadan kaldırmaktan çok destekleyici bir araç haline geleceğini gösterdiğini vurguluyor. Microsoft’a göre geleceğin iş dünyasında en önemli beceri, “yapay zekâ ile birlikte çalışabilme yeteneği” olacak.