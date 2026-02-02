Dış basına sızan kayıtlara göre, Prenses Sofia'nın kraliyet ailesine katılmadan önceki dönemde Epstein ile birden fazla kez bir araya geldiği ileri sürüldü. Belgeler, skandalın Avrupa monarşileri üzerindeki etkisini derinleştirdi.

PRENSES SOFIA VE EPSTEIN ARASINDAKİ YAZIŞMALAR SIZDI

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Prenses Sofia'nın 2005 yılı civarında New York'taki sosyal ortamlarda Epstein ile tanıştığı iddia ediliyor. Tanışıklığın, finansçı Barbro Ehnbom aracılığıyla sağlandığı ve ikili arasında e-posta trafiği yaşandığı öne sürüldü.

Söz konusu belgelerde, Epstein'ın Sofia'yı Karayipler’deki özel adasına davet etmek istediğine dair içeriklerin yer aldığı belirtiliyor. Bu iddialar, Prenses’in geçmişine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSVEÇ KRALİYET SARAYI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların yayılması üzerine İsveç Kraliyet Sarayı, konuya ilişkin bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Saray yetkilileri, Sofia'nın Epstein ile temaslarının tamamen sosyal çerçevede ve prenseslik öncesi döneme ait olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, Prenses'in Epstein'in özel adasına hiçbir zaman gitmediği ve son 20 yıldır kendisiyle herhangi bir iletişiminin bulunmadığı savunuldu. Saray, iddiaların bir kısmını kesin bir dille yalanladı.

2012 YILINDAKİ FİLM GÖSTERİMİ DAVETİ

Dosyalarda yer alan bir diğer kritik detay ise 2012 yılına ait. Belgelerde, Epstein’ın Prenses Sofia'yı New York’ta düzenlenen özel bir film gösterimine davet ettiği bilgisi yer aldı.

Kraliyet Sarayı ise bu davetin gerçekleşmediğini savundu. Açıklamada, o tarihlerde Prenses Sofia’nın New York’ta değil, İsveç’te bulunduğu ve programa katılım sağlamadığı ifade edildi.

NORVEÇ PRENSESİ HAKKINDAKİ ŞOK İDDİALAR

Skandalın bir diğer ayağında ise Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit bulunuyor. Belgelerde, Mette-Marit’in Epstein ile olan yazışmalarının "flörtöz" içerikler barındırdığı iddia edildi.

Daha önce bu temaslar nedeniyle özür dilemek zorunda kalan Prenses hakkında, Epstein’dan hamile kaldığı yönündeki asılsız iddialar da dış basında geniş yankı bulmuştu. Dosyalar, kuzey monarşilerini zor durumda bırakmaya devam ediyor.

EPSTEIN DOSYALARINDA ADI GEÇEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken hücresinde ölü bulunan Epstein’ın dosyasında, Prens Andrew, Donald Trump ve Bill Clinton gibi isimler dünya gündemini sarsmıştı. Dosyadan ayrıca, Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi dünyaca ünlü yıldızların da adı listelerde yer alıyordu.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bir "müşteri listesi" olduğuna dair somut kanıta ulaşılamadığı bildirilmişti. Yetkililer, Epstein’ın ölümünün intihar olduğu yönündeki raporlarını yinelemişti.