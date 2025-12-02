Kilis'te halkın sağlığını tehlikeye atan işletmenin skandalı zabıta ekiplerince yapılan denetimde ortaya çıktı.

Kilis Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; kentte faaliyet gösteren ve "merdiven altı" olarak tabir edilen üretim yapan bir gıda işletmesine rutin denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan denetimde üretim alanının sağlıksız koşullar taşıdığı ve tarihi geçmiş çok sayıda ürünün bulunduğu tespit edildi.

Bunların dışında incelemede, işletmenin bir köşesinde yerde ölü fareler görüldü.

Ürünlere el konularak imha edilirken işletmeye hijyen ve sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.