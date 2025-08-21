Mide bulandıran olay, Nevşehir’in Acıgöl ilçesindeki Ağıllı Köyü’nde meydana geldi.
İddiaya göre; 2 yıl önce Ağıllı Köyünde göreve başlayan bekar ve 46 yaşındaki T.K., caminin bodrum katındaki Kuran Kursunda 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti.
TUTUKLANDI
Olayı öğrenen köy halkı ise, cami imamını darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri İmam T.K.’yı gözaltına alındı.
Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen T.K., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İmam, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.