Mide kanseri, dünya genelinde en yaygın ancak en geç teşhis edilen kanser türlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından 3.235 mide kanseri hastasının kayıtları üzerinde yapılan yeni bir analiz, bu ölümcül hastalığa yakalananların yaşam tarzlarında 5 belirgin ortak nokta olduğunu ortaya koydu.

Veriler, mide kanserinde erken teşhis oranının %15'in altında kaldığını, hastaların büyük çoğunluğunun hastalığı ancak tedavinin çok daha zorlaştığı ileri evrelerde fark ettiğini gösteriyor. İşte 3 binden fazla hastanın kaydında öne çıkan 5 kritik faktör...

YÜKSEK TUZ TÜKETİMİ

Veriler, mide kanseri hastalarının %30'undan fazlasının yüksek tuzlu bir diyet uyguladığını gösteriyor. Sık sık turşu, konserve veya yoğun baharatlı gıdalar tüketmek mide zarını tahrip ederek kanser riskini 1,7 kat artırıyor. Ayrıca bu ortam, kansere yol açan bakterilerin üremesi için ideal bir zemin hazırlıyor.

HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU

Mide kanseri vakalarının %65'inden fazlasında Helicobacter pylori (H. pylori) testi pozitif çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'Grup I kanserojen' olarak sınıflandırılan bu bakteri, uzun süre tedavi edilmediğinde midede kronik iltihaplanmaya ve kansere yol açan hücresel değişikliklere neden oluyor.

DÜZENSİZ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Öğün atlamak, düzensiz saatlerde yemek yemek veya tek seferde aşırı tüketim yapmak, midenin iç yüzeyinin iyileşme fırsatı bulmasını engelliyor. Klinik çalışmalar, bu tür alışkanlıklara sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin, düzenli beslenenlere kıyasla yaklaşık %22 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

TÜTÜN VE ALKOL KULLANIMI

İncelenen ölümlerin yaklaşık %40'ının sigara içtiği, %35'inin ise aşırı alkol tüketme alışkanlığı olduğu tespit edildi. Günde bir paket sigara içen veya haftada en az üç kez yoğun alkol alan bireylerin, kullanmayanlara kıyasla mide kanseri riski %30 ila %50 oranında artıyor.

GÖRMEZDEN GELİNEN KRONİK MİDE SORUNLARI

İstatistikler, hayatını kaybeden hastaların %50'sinden fazlasının geçmişte kronik gastrit, ülser veya tekrarlayan mide ağrısı yaşadığını, ancak erken dönemde doktora başvurmadığını gösteriyor. Tedavi edilmeyen mukoza hasarları, zamanla hasta farkına varmadan kansere dönüşebiliyor.