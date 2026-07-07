Modern yaşamla birlikte sağlıksız beslenme, stres ve düzensiz uyku, genç yaşlarda bile mide şikayetlerinin sık görülmesine yol açıyor. Ancak yaşam tarzındaki küçük değişikliklerle bu sorunun önüne geçmek mümkün olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Resul Kahraman, mide sağlığını iyileştirme yollarını şöyle anlattı:

Prof. Dr. Resul Kahraman

Yavaş yavaş hasta eden beslenme tarzı

Hazır ve paketli gıdalar hızlı ve kolay ulaşılabilir, bu yüzden sık tüketimi cazip görünür. Ancak yüksek tuz, katkı maddesi, trans yağ ve rafine karbonhidrat içerikleri, mide asidini artırarak mukozaya zarar verebilir ve gastrit, reflü gibi mide sorunları riskini yükseltebilir. Paketli gıda bombardımanına maruz kalan gençlerde mide sorunları sık görülmektedir. Gastrit, reflü, ülser ve mide kanseri artık sadece ileri yaşlarda değil, gençlerde de sıklaştı.Cips, hazır çorba, noodle, dondurulmuş pizza, şarküteri ürünleri, paketli kek-bisküvi, gazlı içecekler, hazır köfte, paketli tatlılar, şekerlemeler, hazır soslar sınırlı tüketilmelidir. Sık tüketildiğinde mide sağlığınızı bozabilir, metabolik hastalık riski doğurabilir.

1 çay kaşığı tuzu aşmayın

Aşırı tuz tüketimi gastrit ve mide kanseri riskini artırır. Mide mukozasını zayıflatarak duvarın tahriş olmasına ve zararlı bakterilerin yerleşmesine zemin hazırlar. Günlük tuz alımını sınırlamak ve doğal, işlenmemiş besinleri tercih etmek önemlidir. Günlük tuz tüketimi, 1 çay kaşığı kadar olmalıdır.

Lezzet tuzağına düşmeyin

Asitli içecekler, enerji içecekleri gibi gazlı içecekler, aşırı kahve, acı biber, ve turşu, sirke, domates sosu, limon gibi asitli gıdaların fazlası mide asidini artırarak mide duvarını tahriş edebilir. Reflü ve gastrit şikâyetlerini tetikleyebilir.

Stresi midenizden uzak tutmanın en etkili yolu

Yoğun stres de mide asidini artırarak gastrit, reflü, mide yanması, karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikâyetlere yol açabilir. Stresle birlikte gaz oluşumu artabilir ve yemek yeyince şikâyetler daha da belirgin hâle gelebilir.

- Yemeklerden sonra yapılan yaklaşık 15 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler mideyi rahatlatmaya yardımcı olur, gaz, şişkinlik, yanma hissini azaltabilir.

- Egzersiz ve derin nefes egzersizleri gibi gevşeme teknikleri, kaliteli uyku ve dengeli beslenme de stresin mide üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcıdır.

Mide mikrobu neden yaygın?

Mide mikrobu olarak bilinen Helicobacter Pylori, gastrit ve ülsere yol açabilir. Sık görülmesinin nedeni, bulaşma yollarının kolay olmasıdır. Hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda, ortak kullanılan eşyalar ve gıdalar aracılığıyla bulaşabilir. Uygun antibiyotik tedavisiyle tamamen ortadan kaldırılabilir. Korunmak için elleri düzenli yıkamak, temiz ve güvenilir gıdalar tüketmek ve ortak çatal-kaşık ile bardak kullanımından kaçınmak önemlidir.

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Yatmadan 3 saat önce beslenmeyi durdurun

Düzensiz ve yetersiz uyku hormonal dengeyi bozarak mide asidini artırır ve reflü riskini yükseltir. Gece geç saatlerde yemek yememek ve yatmadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakmak önemlidir.

Düzenli uyku, vücudun ve sindirim sisteminin kendini yenilemesini sağlar; bu nedenle her gün aynı saatlerde uyumak ve yeterli uyku almak mide sağlığını korur.

40 yaşından sonra endoskopi şart

40 yaş üstü kişiler, mide şikâyeti olanlar, ailesinde mide kanseri öyküsü bulunanlar, Helicobacter Pylori geçirenler ve uzun süre mide ilacı kullananlar düzenli kontrol yaptırmalıdır.

40 yaş sonrası polip riski artabildiği için mide şikâyeti olanların doktor değerlendirmesiyle gecikmeden endoskopi yaptırması önerilir.

Şikâyeti olmayan kişilerde ise özellikle 45 yaşından sonra ilk değerlendirme amacıyla bir kez endoskopi yapılabilir; sonuçlara göre takip sıklığını doktor belirler ve risk yoksa 5–6 yıl sonra tekrar değerlendirme yeterli olabilir.

Bu işaretler varsa…

40 yaş ve üzerinde ortaya çıkan mide şikayetleri (yanma, şişkinlik, hazımsızlık veya ağrı) önemli. Bu yaş grubunda özellikle açıklanamayan kilo kaybı, yutma güçlüğü veya uzun süreli devam eden belirtiler varsa zaman kaybedilmeden bir uzmana başvurulmalı ve endoskopi gibi tetkiklerle değerlendirilmelidir.

Ev yemeklerinin önemi büyük

- Ev yapımı ve doğal gıdalara yönelmek mide için de en sağlıklısıdır. Zeytinyağlı sebze yemekleri, çorbalar, yoğurt, taze salatalar ile haşlanmış veya fırında pişirilmiş et ve tavuk yemekleri mideyi yormayan seçeneklerdir.

- Sindirim dostu çorbalar arasında mercimek çorbası lif ve protein içeriğiyle hafif bir seçenek sunarken, ezogelin çorbası sindirimi ve bağırsak hareketlerini destekler. Sebze çorbası kabak, havuç ve brokoliyle lif açısından zengindir, yoğurtlu tarhana çorbası ise probiyotik içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır.

- Zeytinyağlı taze fasulye hafif ve vitamin kaynağıdır; fırında sebzeli tavuk protein ve sebzeleri dengeli şekilde sunar.

- Sebze tüketimini artırmak için az yağlı kabak, ıspanak veya havuç mücveri tercih edilebilir. Taze sebzelerle hazırlanan salatalar ile haşlanmış nohut veya mercimek salatası da lif ve protein içeriğiyle sindirim sistemini destekler.

- Izgara somon veya levrek gibi balıklar ise Omega-3 açısından zengin ve mideyi yormayan seçeneklerdir.

SİNDİRİME İYİ GELEN REÇETELER

- Mide sağlığını korumak için sebze, meyve, tam tahıl, baklagiller, balık ve zeytinyağı ağırlıklı beslenme tarzı olan Akdeniz tipi beslenme, lif ve antioksidan açısından zengin olduğu için sindirimi kolaylaştıran ve mideyi yormayan ideal bir modeldir.

- Ev yoğurdu ve ayran gibi probiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekler.

- Muz, yulaf, haşlanmış sebzeler, zeytinyağlı yemekler, brokoli, kabak, havuç, kayısı, şeftali, vişne gibi lifli sebze ve meyveler sindirimi kolaylaştırır.

- Yiyecekleri iyi çiğnemek ve aşırı sıcak, çok soğuk veya yağlı yiyeceklerden kaçınmak mideyi korur.

- Gün boyunca 1,5–2 litre su tüketmek mideyi rahatlatır.

- 1 bardak suya yarım çay kaşığı kimyon ekleyerek tüketmek mideyi yatıştırır.

- Soda ve ayran da sindirimi kolaylaştırır.

- Nane çayı; günde 2–3 fincan, rezene çayı; günde 1–2 fincan, yeşil çay; günde 1–2 fincan olacak şekilde yemeklerden en az 30 dakika sonra tüketmek mideyi rahatlatır.