Vahim olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul'a geldikten sonra Ortaköy'de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Sabah saatlerinde İBB zabıta ekipleri de kumpircilere bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi.

9 KASIM'DA İSTANBUL'A GELDİLER

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin Türkiye'ye gelişinden itibaren gittikleri yerler tek tek incelendi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerine göre aile, 9 Kasım'da saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra herhangi bir yerde durmadan 34 LG 9975 plakalı tur aracına binerek konakladıkları otele geldi. 11 Kasım'da saat 10.08'de otelden çıkan aile, 14.20’de Ortaköy’de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından 14.40’ta bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Aile, 15.17’de işletmeden ayrıldı. 18.30'da Fatih’te bir işletmeden lokum aldıkları ve 18.43’te yeniden otele döndükleri kamera kayıtlarına yansıdı.