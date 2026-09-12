Migren, kan damarlarının daralması sonucu başın bir tarafında zonklayan şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkan baş ağrısı tipidir.

Stresten hormonal değişime, güçlü kokulardan bazı yiyecek içeceklere kadar tetikleyicisi vardır. Toplumumuzda yaygın görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalık kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

‘’Migren atağı henüz başlamadan vücudun verdiği sinyaller fark edildiğinde hızlıca önlem almak, atağı tamamen durdurabilir veya şiddetini ciddi oranda azaltabilir’’ diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz şu bilgileri paylaştı…

Prof. Dr. Derya Uludüz

NE YAPILMASI GEREKİR?

Boyunda hafif bir gerilme, gözlerde dolgunluk hissi, esneme, huzursuzluk ya da yorgunluk… İşte bu anlar dikkate alınarak, hemen harekete geçilmelidir.

- İlk yapılacak şeylerden biri bulunduğunuz ortamı değiştirmektir. Mümkünse camı açın, temiz hava alın. Beynin oksijenlenmesi migrenli beyin için çok önemlidir. Kapalı, havasız ortamlarda ağrı daha kolay derinleşir.

- Sonra hemen kendinize şu soruyu sorun: En son ne zaman su içtim? Susuzluk migrenin en sık ama en çok atlanan tetikleyicisidir. Bir bardak suyu yavaş yavaş içmek bile bazen ağrının şiddetini azaltabilir.

- Eğer uzun süredir açsanız, bu durum da atağı tetiklemiş olabilir. Küçük bir atıştırmalık (bir avuç kuruyemiş, birkaç zeytin, bir elma) kan şekerini dengeleyerek migrenli beynin sakinleşmesine yardımcı olur.

- Ekranlardan uzaklaşın. Telefon, bilgisayar ve televizyon migren atağını kötüleştirir. Gözleri zorlayan sürekli ışık ve uyarı alan beyin daha da gerilir.

- Mümkünse sessiz, loş bir odaya geçin. Işığı kısın, sesleri azaltın. Migrenli beyin sakinliği sever. Yatıp dinlenmek çoğu zaman en doğru adımdır. Uyuyamasanız bile gözleri kapatıp uzanmak, beynin uyarı yükünü azaltır. Enseye ya da alına hafif serin bir uygulama yapmak bazı kişilerde rahatlatıcı olabilir.

- Bir diğer önemli ama sık unutulan nokta: çene ve omuzlar. Atak yaklaşırken çoğu kişi farkında olmadan dişlerini sıkar, omuzlarını yukarı kaldırır. Çeneyi serbest bırakmak, omuzları bilinçli olarak gevşetmek ve birkaç derin nefes almak migren eşiğini yükseltir.

- Nefes demişken… Hızlı ve yüzeysel nefes yerine, burundan yavaşça alıp ağızdan uzun uzun vermek sinir sistemine tehlike yok mesajı gönderir. Bu bile tek başına atağın şiddetini azaltabilir.

BAŞ AĞRILARI

Hangi egzersizler fayda sağlar?

Yapılan araştırmalar migrene hafif egzersizlerin iyi geldiğini göstermektedir. Bu tür egzersizler migren ataklarının sıklık ve şiddetini azaltabilir ve migrenin koruyucu tedavisinde faydalı olabilir. Migren ağrılarınız varsa sizi çok fazla yormayacak, yürüyüş, yüzme, ip atlama gibi aerobik egzersizleri tercih edebilirsiniz.

Yapılmaması gereken 4 hata

Migren atağı başladığında çoğumuz panikle yanlış şeylere yöneliriz. Oysa bazı alışkanlıklar, iyi niyetle yapılsa bile ağrıyı daha da uzatabilir. İşte migren atağında en sık yapılan ve kaçınmanız gereken hatalar:

1 - ‘Biraz daha dayanayım’ diyerek kendini zorlamak: Toplantıyı bitireyim, bir işi daha halledeyim, sonra dinlenirim’’ Maalesef migren bunları sevmez. Atağın ilk sinyallerini görmezden gelmek, ağrının daha güçlü gelmesine neden olur. Migren geldiğinde durmak bir lüks değil, tedavinin bir parçasıdır.

2 - Ekrana bakmaya devam etmek: Telefon, bilgisayar ya da televizyon… ‘’Belki dikkatim dağılır’’ diye ekrana bakmak migrenli beyin için yapılabilecek en yanlış şeylerden biridir. Işık, hareket ve ses beyni daha fazla uyarır ve ağrıyı derinleştirir.

3 - Aç ya da susuz kalmayı sürdürmek: Atak sırasında su içmeyi unutmak ya da midem bulanıyor diye hiçbir şey yememek migreni kötüleştirir. Bir bardak su içmek ve küçük bir atıştırmalık almak çoğu zaman ağrının şiddetini azaltır.

4 - Gürültülü, kalabalık ortamlarda bulunmak: Migren atağı sessizlik ister. Gürültü, yüksek sesli konuşmalar, kalabalık ortamlar sinir sistemini daha da gerer. Mümkünse sessiz, loş ve sakin bir alana geçmek en doğru adımdır.