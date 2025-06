MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ MİHALIÇÇIK İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Belediyemizce 27/06/2025 tarih Cuma günü saat 10.00 – 16:30 arasında Mihalıççık Belediye Başkanlığı Encümen toplantı yerinde, Mihalıççık İlçesi Camikebir Mahallesi, Eskişehir Caddesinde bulunan aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 12 adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

Sıra No. Taşınmazın Adresi Özellik Brüt M2 Cinsi Geçici Teminat Miktarı Muhammen Satış Bedeli + %20 KDV İhale Tarihi İhale Saati 1. Camikebir Mah. Esk. Cad. No:38/B Zemin+1. Kat 598,80 İşyeri ₺192.000,00 ₺6.400.000,00 27.06.2025 10:00 2. Camikebir Mah. Esk. Cad. No:38 Zemin+1. Kat 300,00 İşyeri ₺ 99.000,00 ₺3.300.000,00 27.06.2025 10:30 3. Camikebir Mah. Esk. Cad. No:40/F Zemin+1. Kat 149,70 İşyeri ₺ 48.000,00 ₺1.600.000,00 27.06.2025 11:00 4. Camikebir Mah. Esk. Cad. No:40/E Zemin+1. Kat 300,00 İşyeri ₺ 96.300,00 ₺3.210.000,00 27.06.2025 11:30 5. Camikebir Mah. Esk. Cad. No:40/D Zemin+1. Kat 150,30 İşyeri ₺ 49.500,00 ₺1.650.000,00 27.06.2025 13:00 6. Camikebir Mah. Selami Vardar Cad. No:8/4 1.Kat - 4.No 78,50 Mesken ₺ 45.000,00 ₺1.500.000,00 27.06.2025 13:30 7. Camikebir Mah. 2883 ada 1 parsel Sanayi Bölgesi 2470,00m2 Arsa ₺ 54.600,00 ₺1.820.000,00 27.06.2025 14:00 8. Camikebir Mah. 2884 ada 1 parsel Sanayi Bölgesi 2470,00m2 Arsa ₺ 54.600,00 ₺1.820.000,00 27.06.2025 14:30 9. Camikebir Mah. 2885 ada 1 parsel Sanayi Bölgesi 2474,75m2 Arsa ₺ 54.600,00 ₺1.820.000,00 27.06.2025 15:00 10. Camikebir Mah. 2886 ada 1 parsel Sanayi Bölgesi 4785,36m2 Arsa ₺105.600,00 ₺3.520.000,00 27.06.2025 15:30 11. Camikebir Mah. 2887 ada 1 parsel Sanayi Bölgesi 1750,00m2 Arsa ₺ 36.900,00 ₺1.230.000,00 27.06.2025 16:00 12. Camikebir Mah. 2887 ada 2 parsel Sanayi Bölgesi 1750,00m2 Arsa ₺ 36.900,00 ₺1.230.000,00 27.06.2025 16:30

1-İhale 27/06/2025 tarih cuma günü saat 10.00 – 16.30 saatleri arasında Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 40 Mihalıççık/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı yerinde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır.

A- Gerçek kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Mihalıççık Belediyesi Tahsilat Servisi veya Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait TR290001000120338424815001 İBAN hesabına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

*Kredi kartı ile teminat ödemesi hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

3- Şartname Mihalıççık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4- Tekliflerin 27/06/2025 tarih Cuma günü ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

6- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7- Taşınmazların ihale bedeli, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde 6 sıra numaralı taşınmaz sadece peşin ve 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 sıra numaralı taşınmazlar peşin veya 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 sıra numaralı taşınmazlar ihale bedelinin % 50 ‘si sözleşme tarihi itibariyle peşin, kalan % 50’si sözleşme tarihinden itibaren 6(altı) ay da bir 4(dört) taksit olacak şekilde 2(iki) yıl içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununa göre gecikme zammı uygulanacaktır. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

8- Arsa niteliğinde ki 7,8,9,10,11,12 sıra numaralı taşınmazlara iki yıl içerisinde bina, tesis, işyeri vb. kurmak zorundadır.

#ilangovtr Basın no ILN02238453