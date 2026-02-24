İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni gelişme var.

Bu kapsamda tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ve erkek arkadaşı Batu Can'ın saç ve kan örneklerinin sonuçları belli oldu.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından çiftin uyuşturucu testi pozitif çıktı.