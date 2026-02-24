İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni gelişme var.
Bu kapsamda tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ve erkek arkadaşı Batu Can'ın saç ve kan örneklerinin sonuçları belli oldu.
Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından çiftin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada 2 milyonun üzerinde takipçisi olan Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Raun'un gözaltı gerekçeleri arasında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarının yer aldığı belirtilmişti.
İfade işelmleri için savcılığa götürülen Mika Raun "tutuklama" talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Raun, "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.