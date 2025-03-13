1987'de, 10 yıllık bir aranın ardından 38 yaşında ringlere geri döneceğini açıklayan eski ağır sıklet şampiyonu George Foreman, o dönemin zirvedeki ismi "Demir" Mike Tyson'ı tahtından etmeyi planladığını öne sürdü. Ancak, müzakereler 1990'da ciddi bir aşamaya gelse bile, bu efsanevi karşılaşma hiçbir zaman gerçekleşemedi.

O dönemde George Foreman, etkileyici bir 21 maçlık galibiyet serisiyle ringlerdeki gücünü kanıtlamış durumdaydı. 16 Haziran 1990 tarihinde, Mike Tyson'ın organizatörü Don King, olası bir dövüşün heyecanını artırmak için Tyson ve Foreman'ı aynı boks etkinliğine çıkardı. Gecede Tyson, Henry Tillman’ı nakavt ederken; Foreman da Adilson Rodrigues’i mağlup etti. Her şey bu karşılaşmanın gerçekleşmesi için hazır gibi görünüyordu ancak olaylar bu yönde ilerlemedi. İki boksör farklı yollar seçti. Daha sonra Tyson, en büyük pişmanlıklarından birinin, kendisinin de "tarihin en büyük yumrukçusu" olarak nitelendirdiği Foreman ile dövüşmemek olduğunu itiraf etti. Öte yandan, Bobby Goodman'ın bu konuda farklı bir yorumu vardı.

BOBBY GOODMAN'IN ÇARPICI TYSON İDDİASI

Mike Tyson’ın eski menajeri Don King’in eski çöpçatanı Bobby Goodman, 2005 yılında kaleme aldığı makalesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Goodman, Tyson’ın George Foreman ile dövüşmekten çekindiğini öne sürdü. İddiaya göre, King bu karşılaşmayı organize etmeye çalışırken, Tyson’a Foreman'ın yaşlı, yavaş ve kolay bir rakip olacağını ifade etti. Ancak Tyson, buna sert bir tepki göstererek, “O lanet hayvanla dövüşmem. Eğer bu kadar çok istiyorsan, sen dövüş!” diye karşılık verdi. Goodman’ın bu açıklamaları, boks dünyasında uzun süre tartışma konusu oldu.

FOREMAN'DAN TYSON HAKKINDA ŞOK İTİRAF

Efsanevi boksör George Foreman ise, Mike Tyson ile karşılaşmaktan çekindiğini açıkça ifade etti. ESPN’e verdiği röportajda Foreman, Tyson’ı “ringde bir kabus” olarak nitelendirerek, “Onunla hiçbir şekilde uğraşmak istemiyordum. Tyson bir canavardı; sol elini ıskalarsa, sağ eliyle vurur, olmazsa ısırır. O, yalnızca kabuslarda görülecek bir figür gibiydi. Bu yüzden rüya olduğunu fark edip rahatlamak istiyorsunuz” dedi. Foreman, Tyson ile ringe çıkmayı kesinlikle istemediğini belirtti.

BOKSUN İKİ EFSANESİNİN KARİYER FİNALİ

George Foreman, Kasım 1997'de profesyonel boks kariyerini noktalayarak eldivenlerini bir efsane olarak astı. Geride, 68’i nakavtla olmak üzere 76 galibiyet ve yalnızca 5 mağlubiyetle dolu etkileyici bir kariyer bıraktı. Mike Tyson ise kariyerinin son maçına 16 Kasım'da, 58 yaşında Jake Paul’a karşı çıktı. Tyson, 44’ü nakavtla sonuçlanan 50 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ringlere veda etti.