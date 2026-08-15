Gürül gürül akan şelaleleri ve buz gibi dereleriyle tanınan kanyonda suların tamamen çekilmesiyle birlikte, normalde suyla kaplı olan dere yatakları yürüyüş yollarına dönüştü.

Avusturya Alp Kulübü (Österreichischer Alpenverein) Mixnitz Şubesi Başkanı Gerhard Jantscher, bölgenin beslendiği temel su kaynağı olan Mixnitz Deresi'nin yağışsızlık nedeniyle temmuz sonu itibarıyla kuruduğunu açıkladı.

Yüzyıllardır şekillenen doğal manzaranın hızla değiştiğini vurgulayan Jantscher, Sommeralm ve Teichalm yaylalarındaki doğal su döngüsünün durduğunu ve kanyondaki su seviyesinin eski haline dönebilmesi için en az bir hafta aralıksız yağış gerektiğini ifade etti.

Euronews'te yer alan habere göre, 2020 yılında yaşanan ölümlü kazanın ardından 2 milyon avroyu aşan güvenlik ve yenileme yatırımlarıyla bu yıl yeniden ziyarete açılan kanyon, suları çekilmiş olmasına rağmen ihtişamlı kaya oluşumları ve 100 yılı aşkın geçmişe sahip ahşap merdivenleriyle görkemini koruyor.