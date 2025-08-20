Ünlü YouTuber Tom Scott, 8 milyonu aşkın izlenen videosunda mikrodalga fırının inanması güç tarihini anlattı: Mikrodalgaların ısınma özelliği aslında II. Dünya Savaşı sırasında radar teknolojisinde kullanılıyordu.

Mühendis Percy Spencer, çalıştığı radar cihazının cebindeki çikolatayı erittiğini fark edince bu etkiyi yemek pişirmek için kullanabileceğini düşündü. 1947'de devasa ve çok pahalı ilk ticari mikrodalga "Radarange" adıyla piyasaya çıktı.

HİKAYEYE "HAMSTERLAR" DAHİL OLDU

Ancak hikayenin az bilinen kısmı ise İngiltere'de yaşandı. Ulusal Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, aşırı soğukta ölen fare ve hamsterları yeniden hayata döndürmenin yollarını arıyordu. Sıcak spatulalar veya ışıkla ısıtma denemeleri yanıklara neden oluyordu. Bu noktada devreye giren isim, Gaia Teorisi'nin mucidi James Lovelock oldu.

Lovelock, eski bir RAF vericisi ve bir magnetron kullanarak mikrodalga benzeri bir cihaz yaptı. Hayvanlar, buz gibi donmuş halde bu kutuya konduğunda, kısa sürede yeniden canlanabiliyordu. Üstelik çoğu sağlıklı şekilde yaşamına devam ediyordu.

BİR İCATTAN DAHA FAZLASI HALİNE GELDİ

Lovelock ve ekibinin amacı, aslında dokuların ve kanın uzun süre saklanabilmesi için bir yöntem geliştirmekti. İnsanlarda işe yaramasa da bu çalışmalar hem kriyobiyolojiye hem de mikrodalga teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük etti.

1960'ların sonundan itibaren teknolojisi geliştirilen mikrodalga fırınlar, evlere girmeye başladı. Bugün yüz milyonlarca evde kullanılan bu cihazın kökeninde, donmuş hamsterları yeniden hayata döndürme denemeleri yatıyor...