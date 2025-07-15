Kırmızı-siyahlılar, Sarı Kanarya’nın da canı kendi canları gibi yansın diye Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı Marco Asensio’ya transfer teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, PSG ile 15 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmış, Asensio ile de 9 milyon Euro yıllık ücrete el sıkışmıştı.

BAŞKAN KOÇ VE JOSE GÖREVE

İspanyol orta saha oyuncusu tatilinin ardından Fenerbahçe’ye imzaya bekleniyordu. Ancak devreye Archie’den yaralı olan Milan girdi. İtalyan devinin yanı sıra ülkesinin kulübü Villarreal’den de teklif alan Asensio da sarı-lacivertlileri beklemeye aldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Direktör Jose Mourinho, Archie Brown’da olduğu gibi Marco Asensio trans- ferinde de Milan’a karşı ciddi bir operasyona imza atmak zorunda kalacak.