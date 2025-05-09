Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fransız ekibi PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gol pozisyonunu değerlendiren tecrübeli savunmacı "Gol pozisyonunda top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Ligi ve sezonu kapatabileceğimiz en iyi şekilde kapatmak istiyoruz" dedi.

GELECEK MESAJI

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Skriniar gelecek sezona ilişkin "Şu an transferle alakalı yorum yapmak zor benim için. Daha oynayacağımız üç maç var. Bundan sonra zamanımız olacak her şeyi değerlendirmek adına. Burada iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli savunmacı sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Aynı zamanda ben bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat geçirdi. Mert Hakan bu galibiyet senin için."