Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yönelik hareketi sebebiyle 2 maç men ceza aldı.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.