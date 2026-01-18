Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Skriniar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık."