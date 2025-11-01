İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), bazı Milka çikolatalarının alerji riski taşıyabileceğini belirterek acil bir uyarı yayınladı. Kurum, perakendeci TJ Morris tarafından satılan üç farklı Milka ürününün ambalajında İngilizce alerjen bilgisinin yer almaması nedeniyle raflardan kaldırıldığını açıkladı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

FSA açıklamasında, etkilenen ürünlerin Home Bargains mağazalarında satıldığı ve aşağıdaki çikolataların geri çağrıldığını duyurdu:

- Milka Hazelnut (Fındıklı), Milka Whole Nut (Tam Fındıklı), Milka Oreo Brownie

Bu ürünlerin, süt ve süt türevleri, fındık, soya veya buğday (glüten) içermesi nedeniyle, bu gıdalara karşı alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceği vurgulandı.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu ürünleri satın alan ve süt, fındık, soya ya da glüten alerjisi bulunan kişiler kesinlikle tüketmemelidir. Ürünler, tam para iadesi için satın alındığı mağazaya iade edilebilir.”

Gıda Standartları Ajansı, alerjen uyarılarının hayati önem taşıdığını hatırlatırken, “Bazı durumlarda ürünlerde satılmaması gereken hatalar olabilir. Bu durumda ürün ‘raflardan kaldırılır’ veya ‘geri çağrılır’. Alerji etiketi eksikse, bu durum ciddi sağlık riskine yol açabilir” ifadelerine yer verdi. Kurum, benzer durumlarda hızlı şekilde “Alerji Uyarısı” yayınlayarak tüketicilerin korunmasını sağladığını belirtti.

TÜRKİYE’DE DE DİKKAT EDİLMELİ

Uzmanlar, bu tür geri çağırmaların yalnızca İngiltere’de değil, Türkiye’deki tüketiciler için de örnek teşkil ettiğini söyledi. Beslenme uzmanı görüşlerine göre, ithal veya ambalajı yabancı dilde olan ürünlerde alerjen bilgisinin Türkçe olarak belirtilip belirtilmediği mutlaka kontrol edilmeli, “Ambalaj üzerinde Türkçe uyarı etiketi yoksa, ürünün içeriği tam olarak bilinmeyebilir. Bu da özellikle alerjik bireyler için ciddi risk demektir” ifadeleri kullanıldı.