Kocaeli'nin Derince ilçesinde CHP’li belediyenin organize ettiği İshakçılar Yağlı Güreşleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılmaması nedeniyle siyasetin yeni tartışma başlığı haline geldi.

AKP İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, durumu “Cumhurbaşkanını yok saymak” olarak değerlendirirken, CHP İlçe Başkanı Orkun Utkubaş ise “Millet aç, siz afiş derdindesiniz” diyerek sert bir karşılık verdi.

GÜREŞ ORGANİZASYONUNDA POSTER KRİZİ

Kocaeli'de bu yıl ikinci kez benzer bir tartışma yaşandı. Geçtiğimiz ay CHP’li Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı yer almamış, AKP’li isimler etkinliği boykot ederek tepki göstermişti. Benzer bir durum bu kez Derince’de tekrarlandı. CHP’li Derince Belediyesi’nin organize ettiği İshakçılar Yağlı Güreşleri’nde de Erdoğan’ın posterine yer verilmedi. AKP Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada organizasyonu ve CHP’li yetkilileri hedef aldı.

AKP’Lİ BAŞKAN CHP’Lİ BAŞKANI HEDEF ALDI

AKP’li Tırpan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Derince Belediyesi İshakçılar Yağlı Güreş programı... İlçemizde bu gibi organizasyonları yapan yetkililer kim ise art niyetliler.

-Her programda Belediye Başkanının posterleri asılırken, hatırlatılmasına rağmen Cumhurbaşkanımızın posteri asılmıyor. Vatandaşın oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanını yok saymak ne demek?

-Bu huzursuzluk çıkarma çabası neden? Halkın seçimine saygı göstermeyenler gereken cevabı yine o halktan alacaklardır.” Tırpan, posterin asılmamasını halkın iradesine saygısızlık olarak değerlendirdi ve CHP’li yöneticileri “art niyetli” davranmakla suçladı.

“MİLLET AÇ SİZ AFİŞ DERDİNDESİNİZ”

AKP’li Tırpan’ın eleştirilerine sert yanıt, CHP Derince İlçe Başkanı Orkun Utkubaş’tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Utkubaş, afiş tartışmasını “acziyet” olarak nitelendirdi. Utkubaş şu ifadeleri kullandı:

Poster meselesini siyaset diye millete sunmak en hafif tabirle acziyettir. Derince’nin gençleri iş bulamıyor, vatandaş pazardan yarım kilo meyve alırken bile hesap yapıyor; siz çıkmışsınız ‘niye Cumhurbaşkanı posteri asılmadı’ diye dert yanıyorsunuz. Millet aç, siz afiş derdindesiniz.”