CHP’de iki duayen isim olan, parti kurup genel başkanlık da yapan Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce son gelişmeleri yorumladı.

1975 yılında CHP’ye üye olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı da yapan 50 yıllık siyasetçi, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “CHP olarak, yerel seçimleri kazandığımız günden başlayarak, organize bir saldırı altındayız. Millet gücünü kaybedenler iktidar gücünü kullanarak kumpaslar, tezgahlar, tuzaklar kuruyor” dedi ve şunları söyledi:

‘KARAR SİYASİDİR’

“Alınan son karar, hukukun içine gizlenmiş, siyasi bir karardır. CHP dünkü parti değil. arkasında koca bir asır var. Bu parti mahkeme kararıyla kurulmadı, mahkeme kararıyla da yıkılmaz. 50 yıldır CHP’de siyaset yapıyorum şunu gördüm ki; kendisini partiye adayanlar, yollarına devam ettiler. Kendi derdine düşenler, mum gibi söndüler. CHP kendi derdine düşenlerin değil, derdi Türkiye olanların partisidir. Eninde sonunda, o sandık gelecek, milletin dediği olacak.”

Muharrem İnce

Muharrem İnce’den ‘kayyum’ mesajı: Vatandaş şımaran iktidara ilk seçimde şamarı patlatır

40 yıl önce partiye katılan ve Memleket Partisi’ni kurduktan sonra bu yıl yeniden CHP’ye dönen bir diğer Genel Başkan Muharrem İnce ise SÖZCÜ’nün sorusu üzerine “İstanbul il kongresi ve büyük kurultayın yapıldığı dönemde ben başka partideydim” hatırlatması yaptı. İnce, parti içi konularda ilgili şimdilik konuşmak istemediğini belirtirken sosyal medyadan ise “Bildiğim bir şey var. Bu millet şımaran iktidarı affetmez. İlk seçimde şamarı patlatır” paylaşımında bulundu.

