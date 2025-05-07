Vatandaş yüksek enflasyon ve vergi kıskacında, düşük alım gücüyle geçim savaşı verirken, ekonomi yönetimi paraları har vurup harman savuruyor. 19 Mart operasyonlarının bedelini 57 milyar dolara yakın rezerv yakarak ödeyen Merkez Bankası, İstanbul’da Kalamış’taki lüks bir otelde 3 gün sürecek sefa toplantıları yapacak.

TCMB’nin desteğiyle yabancı kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı etkinlikler İstanbul Finans Merkezi’nde yapılırken konaklama ise Kalamış’taki lüks otelde olacak. Dün (6 Mayıs) başlayan “Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası, İlkbahar 2025” başlıklı etkinliğin programına göre, Avrupa’da bazı ülkelerden olmak üzere ABD’den, İspanya’dan, Şili’den, Kolombiya’dan bankalar ve üniversitelerden davetli yaklaşık 50 konuk karşılandı. 2 gün boyunca sürecek panellerde sunum yapacak kişi sayısı ise 58’i buluyor. Bugün ise açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapıyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise bir tartışma oturumunda bulunacak.

LÜKS RESTORANLARDA YEMEK

Yarın sona erecek etkinlik boyunca katılımcılar, İstanbul Finans Merkezi’nde yapılacak paneller sonrası her gün başka bir lüks restoranda yemek yiyecek. Bugün ise programdaki bilgilere göre, 17.15’te bitecek sunumların ardından Kalamış’taki lüks otelden Boğaz turuna çıkılacak. Turun ardından Ortaköy’deki lüks bir restoranda akşam yemeği yenecek. Yarın da İstanbul Finans Merkezi’nde yapılacak paneller sonrası ise akşam yemeği Beykoz’daki başka bir lüks restoranda olacak. Etkinliğin programına göre konukların 3 gece konaklayacağı anlaşılan Kalamış’taki lüks otelde odaların fiyatları bir gece için en az 10 bin liradan başlıyor.

2 yılda 1.5 trilyon zarar etmişti

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmişken, değişen ekonomi politikaları Türkiye’nin belini doğrultamadı. Enflasyonu düşürme hedefi, siyasi krizlerle sekteye uğrarken, Şimşek’in gelir elde etme modeli vergi, harç ve cezalardan oluşuyor ve bu da zaten geçinemeyen milyonlarca vatandaşın belini büküyor. Şimşek, tasarruf tedbirleri açıklasa da kamuda ne araç saltanatı bitiyor ne de lüks merakından vazgeçiliyor. 2023 ve 2024’te toplam 1.5 trilyon lira zarar eden, tepe yöneticilerine zarar edilen iki yılda toplam 100 milyon lira maaş ödenen Merkez Bankası da düzenlediği lüks toplantılarda ekonomi konuşuyor.