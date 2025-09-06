Isparta’da 2020 yılından sonra 13 okulda depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ancak yapılan yeni incelemede güçlendirme çalışması yapılan okullar bir kez daha depreme dayanıksız çıktı. Yaşanan gelişmenin yeniden güçlendirme çalışması başlatılan 14 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara taşındı ve kentte ikili eğitime dönüldü.

GÜÇLENDİRME İHALESİNİ DERİ FİRMASINA VERMİŞLER

Güçlendirme çalışmalarına rağmen bir kez daha depreme dayanıksız olduğu belirlenen okullardan Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, Gönen Fen Lisesi, Gelendost Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yalvaç İMKB İlkokulu’nun güçlendirme ihalelerinin Isparta merkezli bir deri şirketine verildiği ortaya çıktı. Diğer ihaleler ise yöneticilerinin birbirleriyle akraba oldukları iddia edilen Beşir İnşaat, MCK Mimarlık, Asmim Mimarlık ve Dila Yapı firmalarına verildi.

SENDİKANIN SUÇ DUYURUSU DİKKATE ALINMADI

Güçlendirme skandalını fark eden Eğitim-İş Isparta Şubesi yöneticileri 2024 yılında savcılığa okullardaki güçlendirme çalışmaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık 'kamu zararı yoktur' diyerek kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.

864 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, güçlendirme çalışmaları yapılan okulların depreme dayanıksız çıkmasını TBMM’ye taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Halıcı, söz konusu okulların güçlendirme çalışmasına o dönemde 864 milyon lira harcandığını söyledi. Hem kamu zararı oluştuğunu hem de on binlerce öğrencinin mağdur edildiğini söyleyen CHP’li Halıcı, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

CHP’li Hikmet Yalım Halıcı, soru önergesinde Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında “yeterlilik kriterleri” inşaat alanında uzmanlık ve deneyim gerektirmesine rağmen, esas faaliyet alanı inşaat olmayan şirketlere güçlendirme ihalesi verilmiş midir? Varsa bunlar hangi firmalardır ve bu firmalar hangi okullarda güçlendirme çalışmaları yapmıştır? Bu okulların şu anki akıbetleri nedir?

2-2020 sonrası Isparta’da deprem güçlendirme ihaleleri verilen tüm okulların isimleri, ihale tarihleri, ihale bedelleri ve yüklenici firmalar hangileridir?

3-Güçlendirme sonrası yapılan statik analizler, karot testleri ve deprem dayanıklılık raporları hangi firmalar tarafından hazırlanmıştır? Bu raporların Bakanlık tarafından onay süreçleri nasıl yürütülmüştür?

4-Depreme dayanıksız çıkan binalarda görev yapan kontrol teşkilatı, yapı denetim kuruluşları ve ihale komisyonu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır?

5-Bu ihmaller nedeniyle kamu zararı tespiti yapılmış mıdır? Yapıldıysa zararın miktarı nedir ve sorumlulardan nasıl tahsil edilecektir?

6-Depreme dayanıksız çıkan okullara yönelik yeni güçlendirme mi, yoksa yıkım ve yeniden inşa mı planlanmaktadır? Bu süreçlerin ihale takvimi ve bütçe planlaması nasıldır?

7-Öğrencilerin eğitim hakkının korunması için hangi geçici eğitim tedbirleri alınmıştır ve alınacaktır?

8- Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar geçen sürede; şu ana kadar kaç okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiştir? Bu okullarda okuyan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bunların kaçında dayanıklılık çalışması yapılmıştır? Şu anda bu okulların akıbeti nedir?