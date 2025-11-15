Aydın’ın Nazilli ilçesinde TOKİ tarafından 5 yıl önce 20 milyon TL harcanarak yapılan millet bahçesi kaderine terkedildi (Maliyet günümüz dolar kuru ile hesaplandığında 105 milyon TL).

34 bin 194 metrekare üzerine kurulu millet bahçesi içerisinde bulunan kafeterya ve restoran binalarının camları kırıldı, içindeki malzemeler yerlerde çürümeye terkedildi. Bahçedeki çocuk oyun alanları ve oturma grupları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Çocukların oyun alanları ve öğrencilerin çalışması için ayrılan bölüm metruk hale geldi. Her yeri çer çöp içinde, oyun aletleri çürüdü.

CHP’li Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, “Defalarca bize devredilmesi için müracat ettik. Cevap bile vermediler. Milletin parasına yazık oluyor” dedi.

Belediye Başkanı’nın verdiği bilgiye göre, millet bahçesini 2020’den 2023’e kadar TOKİ işletti. Bu 3 yıllık süre zarfında belediye ile protokol yapılarak personel desteği alındı.

TİNERCİ MEKANI OLDU

2023’te protokol sona erdi, TOKİ de millet bahçesinin tamamını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devretti. Bundan sonra ise çürüme devri başladı. Tesislerle ilgilenen olmadı, atıl vaziyette bırakılarak çürümeye terk edildi

Mahalle halkından Nur Çelik SÖZCÜ”ye dert yandı:

“Burada okul vardı, 1976 yılında liseyi bitirdim. Sonra polis okulu yaptılar, depreme dayanıksız diyerek yıkıp 20 milyon TL harcayarak millet bahçesi yapıldı. 5 yılda bu hale geldi. Harabeye dönen yer alkoliklerin, uyuşturucu bağımlılarının, tinercilerin mekanı oldu. Çocukların ve ailelerin bahçeye girmesi imkansız.. Yazıktır günahtır bu milletin devletin parasına. İktidara yakın birilerine kiralanacak diye duyuyoruz, hani milletin malıydı.”

Ertuğrul Tetik

Defalarca başvurduk

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik: “Maalesef belediyenin ihmali olmamasına rağmen bakımsızlığın suçu bize atıldı. Ben 2024’te göreve geldim. Defalarca Nazilli Milli Emlak’a başvuru yaptık. Ama hiçbirine olumlu dönüş yapılmadı. Temmuz 2025’te ise resmi yazı geldi ve tahsisin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yapıldığı bildirildi. Burayı sözleşme olmadan temizlemeye ve bakmaya devam etsem suç işlemiş olurdum.”

İNSANIN İÇİNİ ACITAN TABLO

Camlar kırılmış, içerideki malzemeler yerlere atılmış, elektrik tesisatları bile zarar görmüş halde. Vatandaşın girmeye korktuğu millet bahçesi ne idüğü belirsiz kişilerin mekanı haline gelmiş.